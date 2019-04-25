السيسي يقرر فرض حالة الطوارئ في مصر!

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 03:02 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها 16 مكرر (ز)، الصادر في 23 أبريل 2019، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 208 لسنة 2019.

ونصت المادة الأولى من القرار، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25/04/2019.

ونصت المادة الثانية من القرار، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ونصت المادة الثالثة من القرار، يُفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة من القرار، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه.