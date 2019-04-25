كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 03:02 صباحاً - غرّد الإعلامي اللبناني، الارمني الاصل، نيشان ديرهاروتيونيان عبر حسابه على “تويتر” مستذكراً الإبادة الأرمنية في يوم 24 نيسان.
وكتب نيشان في تغريدته مرفقاً التغريدة بصورة تعبيرية تجسد المجزرة، تظهر فيها هياكل عظيمة يلتحفها العام التركي، وكتب: “اليوم ٢٤ نيسان. ذكرى الإبادة الأرمنية على يد الأتراك في زمن الدولة العثمانية ١٩١٥. سقط ما يقارب ١،٥٠٠،٠٠٠ أرمني في محاولةِ تطهيرٍ عِرْقي”. وأتى نيشان على ذكر عدم اعتراف تركيا بالمجزرة، مضيفاً: “تركيا تعتبر المجزرة الأرمنيّة مجرّد حدث سقط خلاله ضحايا وترفض حتى الاعتذار لما ارتُكِبَ بحقّ الارمن. سنواتٌ ١٠٣ لن تُنسي المُطالب بحقّه حقّه”.
كانت هذه تفاصيل خبر نيشان يستذكر الابادة الارمنية: “سنواتٌ 104 لن تُنسي المُطالب بحقّه حقّه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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