مذيع مصري يكشف عن إصابته بورم في القولون

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 03:02 صباحاً - كشف المذيع المصري شريف مدكور، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض له ونقل على إثرها للمستشفى، مؤكدًا أن التشخيص أثبت أنه يعاني من ورم في القولون.

وأوضح أنه سيجري عملية جراحية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان لاستئصال الورم وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام”، المذاع على قناة “تن”، أنه خلال فترة تلقيه العلاج شهد طفرة حقيقية في التمريض، مشيرًا إلى أنه أجري اَشعة “الصبغة” بجانب المنظار على القولون، وخرج من المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية مضيفًا:”إن شاء الله خير”.

وأشار إلى أنه يعود لبرنامجه “4 شارع شريف” على قناة “الحياة” غدًا، معقبًا:”لو قعدت في البيت هتعب علشان كدا نازل الشغل”.