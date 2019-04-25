كرم بورسين يلجأ للقضاء

رنا صلاح الدين - اتجه الفنان التركي كرم بورسين لساحات القضاء، ورفع دعوى قضائية ضد شركة «القمر» للإنتاج الفني.

كرم وبحسب ما أكد في دعوته القضائية لم يحصل على مستحقاته المالية لعدد من حلقة مسلسل «هذه المدينة ستلاحقك»، والذي انتجته «القمر»، وتم عرضه عام 2017، وقد شارك الفنان الشاب في بطولته أمام ليلى ليديا، غوركان أويغون، وغيرهما.

وفي الوقت الذي حاول فيه كرم الحصول على مستحقاته المالية بشكل ودي من الشركة، تقاعصت الأخيرة عن حل خلافاتها المالية مع الفنان الشاب، الأمر الذي اضطره للجوء للقضاء.

يُذكر أن آخر عمل درامي شارك كرم بورسين في بطولته كان مسلسل «الثنائي العظيم»، وذلك أمام أويكو كارايل، إبراهيم شيليكول، أوزجي جوريل، كما عُرض له مؤخراً فيلم جديد بعنوان «فداء الروح» الذي شارك في بطولته إلى جانب النجم التركي بوراك أوزجفيت.

على الجانب الشخصي، يعيش كرم بورسين قصة حب مع الفنانة التركية سيريناي ساريكايا، إلا أن الثنائي صرحا بأنهما لا يفكران في الزواج أو الارتباط الرسمي حالياً، في الوقت الذي دائماً ما يعبران عن سعادتهما واستقراهما عاطفياً.