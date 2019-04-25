الوزن الزائد للنجمة التركية هازال كايا يعزز شائعة حملها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» في أحدث ظهور لها خلال جولسة تسوق قامت بها في مول istinye park.

نجمة مسلسل «ميرال» تجولت في المول بـ«لوك» رياضي، كشف عن زيادة وزنها بشكل كبير، وعندما سألها الصحفيون عن تعليقها على ما يُثار حول حملها في مولودها الأول، رفضت الفنانة الشابة الإجابة، واكتفت بالابتسامة، وهو الأمر الذي زاد من حيرة محبي النجمة التركية ومتابعيها.

يُذكر أن هازال كانت قد ظهرت مع زوجها الفنان والمخرج علي التاي لأول مرة منذ انتشار شائعة حملها، وقد تم توجيه سؤال مباشر لها حول حملها، إلا أنها لم تنف أو تؤكد صحة نبأ حملها، واكتفت بجملة: «شكراً لكم وسهّل الله عملكم»، وكان لافتاً أن إجابة هازال لم تلق اعجاب زوجها، حيث وجه حديثه لها قائلاً: «لماذا لم تتحدثي؟ قولي لهم شئياً».

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هازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية.

يذكر أن صاحبة شخصية «نهال» في مسلسل «العشق الممنوع» تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.

من ناحية أخرى، يعُرض لهازال كايا حالياُ الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.