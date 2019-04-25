توأم توبا بويوكستون أقرب شبهاً لوالدهما في أحدث ظهور لهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» محبيها، ونشرت صورة حديثة تجمعها بتوأمها «مايا وتوبراك» احتفالاً بعيد الطفولة التركي.

الصورة تبادلها فانز النجمة التركية بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الطفلتين اصبحتا أقرب شبهاً لوالدهما، الفنان التركي أنور صايلاك، متوقعين أن يزداد هذا الشبه مع تقدم عمر البنتين.

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يُذكر أن توبا رُزقت ب«مايا وتوبراك» في 19 يناير 2012، وذلك من أنور صايلاك الذي انفصلت عنه يونيو 2017 بعد 6 سنوات زواج، وتعيش النجمة التركية حالياً قصة مع رجل أعمال تركي يُدعى «أوموت أفيرجان»، يصغرها بحوالي 7 سنوات، وقد بدأت في مواعدته بعد أيام على طلاقها من أنور.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «جسور والجميلة» آخر أعمال توبا الدرامية، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج، في الوقت الذي تجهز فيه لمسلسل جديد من إنتاج شركة Netflix العالمية، على أن يكون عملاً تاريخياً عن حقبة السلطان محمد الفاتح، أمام الفنان التركي جيم يغيت أوزوم أوغلو.