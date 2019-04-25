بعد نجوى كرم.. نوال الكويتية تستعد لإطلاق عطر باسمها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعلنت الفنانة الكويتية نوال عن توقيعها عقد مع إحدى شركات العطور العربية، استعداداً لإطلاق عطر يحمل اسمها، وذلك بعد أيام قليلة على إطلاق النجمة اللبنانية نجوى كرم لعطر باسمها.

نوال نشرت صوراً من احتفالية توقيعها عقد عطرها مع «دار الطيب»، وفيها ظهرت متألقة بفستان أسود يجمع بين الأناقة والبساطة، وكتبت معلقة عليها: «تعودتوا عليي بكل أعمالي أعتمد الصدق مع نفسي ومع جمهوري واليوم الشراكة بيني وبين دار الطيب فيها نفس الروح .. عطر جديد قريبا يلمسكم ويشبهني».

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فانز نوال ومتابعوها، وخاصة من السيدات،هنأوا النجمة الكويتية على هذه الخطوة، معربين عن سعادتهم بها، وحماسهم لاستخدام العطر قريباً.

يُذكر أن نوال الكويتية كانت قد تعرضت لأزمة صحية منذ فترة قصيرة، وهو ما اجبرها على الاعتذار عن احياء حفل مهرجان “موسم الشرقية” الذي كان من المقرر أن تحييه بمشاركة الفنان السعودي رابح صقر، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل أزمتها.

من ناحية أخرى، كانت أغنية «دام» آخر ما طرحته الفنانة الكويتية نوال، من كلمات واحد، وألحان : مشعل العروج، وتوزيع : بدر كرم وإسماعيل تونش بلاك، وتوزيع ديجيتال: شركة قنوات.