يارا تحتفل بتعميد نجل شقيقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية يارا، بتعميد نجل شقيقتها المولود حديثًا ونشرت صور له برفقتها من داخل الكنيسة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

يارا، علقت على الصور قائلة: «حبيب خالتو، الله يباركك بيوم هالعيد، عيد مار جرجس ويبارك عمادتك وينعاد على الكل وخصوصي اللي حامل هالإسم».

وحصدت يارا، على العديد من تهاني متابعيها الأمر الذي دفعها للرد برسالة شكر خاصة لكل التهاني التي تلقتها من أجل نجل شقيقتها.

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من ناحية أخرى، تستعد يارا، لطرح أغنية لبنانية منفردة خلال الشهرين المقبلين، كما تجهز لأغنية عراقية لأول مرة، في الوقت الذي تعمل فيه على ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه سبتمبر المقبل.

وكانت يارا، قد أحيت مؤخرًا حفل في لندن حضره حشد كبير جمهورها من الجاليات العربية، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الحضور معها.

وأطلت يارا، على جمهورها خلال الحفل بفستان أخضر براق من حمل توقيع دار لابورجوازي، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها الذي تغزل في أناقتها وجمالها.