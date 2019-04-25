صفاء سلطان تشرق بالأبيض في جلسة تصوير تفوح أناقة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
افرجت الفنانة السورية صفاء سلطان عن لقطات من جلسة تصوير كانت قد خضعت لها منذ فترة، واختارت لها طلّة شديدة الأناقة.
صفاء ظهرت في الصور التي نشرتها عبر انستجرام بـ«لوك» أبيض مختلف، جمع في تصميمه بين الفستان والـJumpsuit، مسدلة شعرها الأسود بشكل منحها طلّة تفوح أناقة وجاذبية، كما أنها حازت على اعجاب محبيها.
الفنانة الأردنية ارفقت الصور بكلمات مؤثرة، حثت فيها محبيها على التحلي بالتواضع، حيث كتبت: «لا تختر في موقع القيادة أولئك الذين يشيرون إلى ما هو أعلى من دورهم في النجاح أو النصر. إنسان ناجح + تواضع وإخلاص = نجاح في الدنيا والآخرة ....إنسان ناجح + غرور وحب شهرة = خسارة في الدنيه والأخرة».
من ناحية أخرى، تواصل صفاء سلطان حالياً تصوير مسلسلها الجديد «الحرملك» الذي تشارك في بطولته أمام جمال سليمان، درة، جيني إسبر، باسم ياخور، سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، ومن المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.
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