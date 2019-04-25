باسم ياخور يعتذر للفنانة أمل بوشوشة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترف الفنان السوري باسم ياخور أنه ألغى متابعة النجمة الجزائرية أمل بوشوشة عبر انستجرام، عن سوء فهم، مشدداً على أنه مدين لها باعتذار.

باسم أوضح سبب إلغائه لنجمة ستار أكاديمي قائلاً: «في الحقيقة ظلمت أمل لأني انا من قمت بإلغاء متابعتها سابقاً نتيجة سوء فهم مني بسبب تواجد الكثير من الحسابات التي تحمل اسم أمل ويرسلون الإشارات في المنشورات، وأنا اعتقدت أنه حساب مزيف أوحساب لأحد معجبيها ولذلك قمت بإلغاء المتابعة ولذلك أنا مدين لها باعتذار عن ذلك».

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اللافت أن أمل وصلها اعتذار باسم، وحرصت على الرد عليه برسالة كتبت له فيها: «الصداقات ليس بالمتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي».

يُذكر أن باسم ياخور يشارك الشيف انطوان الحاج حالياً في تقديم برنامج «اكلناها» عبر شاشة «لنا» السورية.

من ناحية أخرى، يشارك باسم ياخور في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «حرملك» الذي يشارك في بطولته أمام جمال سليمان، درة، سلافة معمار، أحمد فهمي، باسل الزارو، قيس شيخ نجيب، أحمد الأحمد، نبيل عيسى، سامر المصري، صفاء سلطان، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، إخراج تامر إسحاق.