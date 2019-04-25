صورة محمد صلاح مع البيتزا تثير قلق جماهير ليفربول

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، قلق جماهير “الريدز” بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

محمد صلاح نشر صورة له وهو يتناول البيتزا، وأرفقها بعبارة: “عندما تكون في نيويورك، كل كما لو كنت في روما”، مما أثار قلق متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، والقلق بين مشجعي “الريدز”.

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جماهير ليفربول بدأت تتساءل عن حقيقة تواجد صلاح في الولايات المتحدة، في وقت شديد الحساسية في الموسم، حيث تتبقى 3 مباريات في الدوري الذي يأمل ليفربول في الفوز به لأول مرة منذ عام 1990، ولديه مباراة بعد غد أمام ضيفه هيديرسفيلد تاون، ضمن منافسات الجولة الـ36 من “البريميرليج” الذي دخل فترات الحسم، كما يستعد الفريق لمواجهة برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن جماهير ليفربول متأثرة بالتقارير الصحفية التي تحدثت مؤخرا عن خلافات بين صلاح والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، وإمكانية مغادرة النجم المصري للريدز في الميركاتو القادم، وربطت سفره المفاجئ بهذه التقارير.

بينما الحقيقة، أن صلاح شارك في حفل مجلة ” تايم” الأمريكية، الذي أقيم بمدينة نيويورك، لإعلان اختيار أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019.

وضمن قائمة مجلة “تايم”، لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019، هناك 5 رياضيين فقط، وجاء اسم صلاح بالقائمة كلاعب كرة القدم الوحيد فيها، بالإضافة إلى 4 رياضيين آخرين.