قبل عرضه.. دعوى قضائية تطالب بوقف برنامج رامز جلال الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد الإعلان عن تفاصيل برنامج الفنان رامز جلال الجديد “رامز في الشلال”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان الكريم، قام أحد المحامين برفع دعوى قضائية في محكمة النقض والدستورية العليا، طالب فيها بعدم عرض البرنامج.

المحامي أكد في دعوته القضائية أن الإستمرار في عرض برامج رامز جلال يعد كارثة أخلاقية، وأن عرض هذا البرنامج يدل على وجود خلل إعلامي واستهزاء بالأديان، وشدد على أن نوعية البرامج التي يقدمها رامز لا تتفق مع قيم ومبادئ المجتمع.

وأضاف أن الدول الأجنبية لا تسمح بعرض هذه النوعية من البرامج، وطالب بضرورة حماية المجتمع المصري والعربي من السموم التي تبثها برامج رامز جلال.

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وكانت مجموعة قنوات MBC قد كشفت في بيان رسمي، عن فكرة برنامج “رامز في الشلال”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

حيث تم الكشف أن المقلب يبدأ ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، وﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة.

حيث ﺗﺑدأ رحلة من اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب، وتظهر للضيف “غوريلا مُفترسة” من بين الأدغال، وبعد أن يظن أنه قد نجا يتعرض لما يُزيد من فزعه وخوفه.