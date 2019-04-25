- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
بسبب عمل والده الفني، تعرف الفنان المصري أحمد السقا منذ صغره على العديد من نجوم الفن، ويحمل ألبوم طفولته العديد من الصور له معهم.
أحمد السقا يظهر في لقطة نادرة تعود لأكثر من 35 عاما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجمعته بالفنان عزت العلايلي، حيث كان السقا يجلس معه مبتسما.
ملامح الفنان المصري لم تتغير كثيرا منذ الطفولة وهذا ما أكد عليه جمهوره العريض، والذي نشر الصورة وتداولها سريعا تعبيرا عن إعجابه بها.
أحمد السقا هو ابن المخرج صلاح السقا، والذي ورث عنه حبه للفن وكذلك حبه للغناء، وأكد الفنان المصري أن والده شكل وجدانه وإحساسه الفني الذي ساهم في نجوميته.
أحمد السقا ينافس في رمضان القادم من خلال مسلسل «ولد الغلابة»، ويجسد السقا ضمن أحداث العمل شخصية مدرس ينتمي إلى أسرة فقيرة، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعدما يتهم ظلما في قتل شقيقته، ليدخل بعدها السجن ويقضي فترة ليست بالقليلة.
ويشارك في بطولة العمل مي عمر، إنجي المقدم، محمد ممدوح، هادي الجيار، عماد زيادة، إدوارد، أحمد سليم”، وعدد من النجوم الشباب وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة صادق الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا في الطفولة مع عزت العلايلي.. صورة نادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.