أحمد داوود بلوك جديد وزوجته تعلق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد داوود جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

أحمد داوود ظهر في الصورة بلوك جديد، حيث غير لون شعره للأشقر، ووضع عدسات لاصقة، وبدا مختلف تماما عن المعتاد، ويبدو أن هذا اللوك لغرض فني.

جمهور الفنان المصري عبر عن إعجابه الشديد باللوك، وأمطره بسيل من التعليقات عبر حسابه الخاص، كما تغزلت فيه زوجته الفنانة علا رشدي وكتبت «حبيبي القمر».

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أحمد داوود عرض له مؤخرا مسلسل «أهو دا اللي صار»، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية، وقال الفنان إنه لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير.

مسلسل «أهو ده اللي صار»، من تأليف السيناريست عبدالرحيم كمال، وإخراج حاتم على، وبطولة روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر، وهبة عبدالغني ، هشام إسماعيل، أروى جودة، ألفت عمر، ومحمود البزاوي.

من ناحية أخرى يشارك أحمد داوود، في بطولة فيلم “ولاد رزق2”، مع الفنان عمرو يوسف واحمد عز وأحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وظافر العابدين، وأمينة خليل، والفيلم من إخراج طارق العريان.