الفنانة وفاء قمر ترزق بطفلها الأول من هيثم محمد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رزقت الفنانة المصرية وفاء قمر بطفلها الأول من الفنان هيثم محمد وغادرت المستشفى بعد الاطمئنان على صحة نجلها.

الفنان هيثم محمد نشر صورة له مع زوجته قبل ذهابهما إلى المستشفى عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، وكتب معلقا: «بحبك يا أم آدم».

ونشر بعدها بساعات صورة أخرى له من داخل المستشفى مع الفريق الطبي ووجه لهم كل الشكر، معلنا وصول طفله الأول آدم.

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جمهور الفنان الشاب أمطره بعدد كبير من التعليقات التي باركت له على ولادة نجله داعين له بالصحة، كما هنأوه على سلامة زوجته.

وفاء قمر كشفت عن حملها في طفلها الأول في شهر يناير الماضي، عندما حضرت مع زوجها حفل تكريم «وشوشة» لعدد كبير من نجوم الفن، وفاجأت جمهورها بالظهور ببطن منتفخ.

يٌذكر أن وفاء قمر تزوجت من الفنان هيثم محمد في شهر إبريل عام 2017، وتمر هذا الشهر الذكرى الثانية لزواجهما، وأثارت الفنانة الجدل أثناء عقد قرانها بفستان زفاف أبيض قصير جدا، وتعرضت لانتقادات كثيرة.

خطوبة هيثم محمد ووفاء قمر كانت في ديسمبر عام 2016، وجاء الارتباط بعد قصة حب جمعتهما معا استمرت لسنوات.