الجمهور يحاصر محمد إمام داخل القطار في كواليس «هوجان».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان محمد إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، بفيديو من كواليس تصوير أحداث مسلسل «هوجان»، والتي تتم في قطار بحري.

وخلال التصوير تجمع عدد كبير من الشباب حول محمد إمام،لتحيته والتقاط صور تذكارية معه وعلق على الفيديو قائلًا: «النهاردة كنت بصور المسلسل في قطار بحري.. مش عارف أقولكم ايه على إستقبالكم ليا في كل محطة».

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وأضاف: «طب والنبي فيه في حلاوتكم إن شاء الله هتشوفوني لأول مرة باللهجة الفلاحي في مسلسل هوجان ده أني حكايتي حكاية».

مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

الفنان المصري، يقدم فى العمل شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه «هوجان» فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.