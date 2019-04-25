روجينا تهنئ ابنتها بعيد ميلادها بصور من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية روجينا، على تهنئة ابنتها مريم، بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة صور من طفولتها وحتى الآن.

روجينا، علقت على الصور قائلة: «كل سنة وإنتي طيبة يا مريم كل سنة وإنتي أحن وأطيب البنات كل سنة وإنتي دلوعتي وقمري، ربنا يحفظك ليا، وتفضلي العمر كله في حضني وفى قلبي أحلى yoyo في الدنيا».

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روجينا شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «كلبش»، مع الفنان أمير كرارة، وحققت نجاحا كبيرا، كما شاركت في مسلسل «ضد مجهول»، مع الفنانة غادة عبدالرازق، وأحمد سعيد عبدالغني وعدد من الفنانين.

الفنانة المصرية كان آخر اعمالها في السينما فيلم «حرب كرموز»، وحقق نجاحا كبيرا، كما تلقت الفنانة جائزة من مهرجان «همسة» عن دورها في مسلسل «الطوفان»، مع أيتن عامر، وفاء عامر، وأحمد زاهر.

يذكر أن روجينا، تزوجت منذ دراستها في معهد الينما من الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأنجبت منه ابنتين هما مايا ومريم، وتدرس ابنتها مايا الإنتاج، وساعدت كمساعد مخرج في مسلسل “كلبش 2”، العام الماضي.