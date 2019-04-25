لأول مرة.. عمل فني يجمع عمرو دياب ودينا الشربيني في رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يجتمع الفنان المصري عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني في عمل فني واحد يتم عرضه في شهر رمضان 2019.

وذكرت عدد من المصادر أن عمرو ياب وافق على المشاركة في حملة إعلانية كبيرة بالمشاركة مع دينا الشربيني، ويتم عرضها في أكثر من قناة فضائية، ويشاركهما أيضا الفنان أحمد فهمي.

وهذا هو العمل الأول الذي يجمع عمرو دياب ودينا الشربيني على الشاشة بعد كل التكهنات خلال الشهور الماضية بعلاقتهما، والتي مازالت تمثل لغزا للجمهور.

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علاقة دينا الشربيني وعمرو دياب بدأت منذ فترة، حيث تم الربط بينهما في العديد من الأخبار، حتى بدأت دينا تظهر في حفلات عمرو، ورافها عمرو في عدة مناسبات، وكشفت صورهما معا عن وجود علاقة عاطفية بينهما.

عمرو دياب سبق له الزواج مرتين، حيث ارتبط بالفنانة شيرين رضا وأنجب منها طفلة واحدة، ثم تزوج من زينة عاشور وأنجب منها عبدالله وكنزي وجنا، وترددت العديد من الأخبار عن انفصالهما.

يذكر أن دينا الشربيني تشارك في رمضان 2019 بمسلسل “زي الشمس” مع جمال سليمان وأحمد داود وأحمد السعدني وسوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد مالك ومن تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.