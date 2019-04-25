صور.. عزاء والدة الفنان هشام عباس بحضور نجوم الفن والإعلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم مساء أمس الثلاثاء 24 إبريل، عزاء والدة الفنان المصري هشام عباس، والتي رحلت عن عالمنا يوم الأحد 21 إبريل.

وأقيم العزاء في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

شارك في العزاء كل من أصالة، ويسرا ومحمد حماقي، ومصطفى قمر، وحميد الشاعري، وعمرو أديب، ولميس الحديدي، ومحمد رحيم، وخالد جلال، وعمرو عابدين، وعلاء عبد الخالق، أيمن بهجت قمر، أحمد جوهر، وأحمد فلوكس، وريكو.

Advertisements

والملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة، ومصطفى هريدي، وممدوح موسى، ومصفف الشعر محمد الصغير، وغيرهم من النجوم.

من ناحية أخرى هشام عباس يقدم برنامج «شريط كوكتيل»، على قناة الحياة، ويستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي للحديث عن ذكرياتهم في مشوارهم الفني وقبل الشهرة.

كما يقدم برنامج “فاكر الغنوة دي”، والمذاع عبر إذاعة “إنرجي”، ويستضيف فيه عدد من النجوم يتحدث معهم حول أهم كواليس أعمالهم الفنية.