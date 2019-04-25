الكشف عن فكرة برنامج رامز جلال الجديد «رامز في الشلال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت مجموعة قنوات MBC، في بيان رسمي، عن فكرة برنامج رامز جلال الجديد “رامز في الشلال”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

حيث تم الكشف أن المقلب يبدأ ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، وﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة.

حيث ﺗﺑدأ رحلة من اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب، وتظهر للضيف “غوريلا مُفترسة” من بين الأدغال، وبعد أن يظن أنه قد نجا يتعرض لما يُزيد من فزعه وخوفه.

وكان رامز جلال قد طرح مؤخرا البوستر الدعائي الأول لبرنامجه الجديد، والذي ينتمي لنوعية برامج المقالب، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

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البوستر كشف الكثير عن تفاصيل البرنامج، كان أولها اسمه، وهو “رامز في الشلال”، وذلك على عكس ما تم تداوله مؤخرا أن البرنامج يحمل اسم “رامز خارج نطاق الخدمة”.

كما ظهر على بوستر البرنامج غوريلا وفيل ضخم، مما كشف عن استعانة الفنان المصري بهما في تخويف ضيوفه، كما ظهر في الخلفية شلال كبير.

ولفت الأنظار اللوك الجديد الذي ظهر به رامز على البوستر، حيث أطل بشعر أشقر أقرب إلى الأبيض، مما غير من ملامحه كثيرا.

الفنان المصري نشر البوستر، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليه بقوله: “بسم الله توكلنا على الله، والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.