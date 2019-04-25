أزمة صحية تفقد نبيلة عبيد القدرة على الكلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية نبيلة عبيد لأزمة صحية حادة مؤخرا، حيث أصيبت بنزلة برد شديدة.

حالة الفنانة المصرية تدهورت خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية، مما جعلها تفقد قدرتها على الكلام.

وكانت نبيلة عبيد قد أدلت مؤخرا بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بالادارة المركزية لشئون المساحة.

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وحضرت الفنانة المصرية رغم تعرضها لنزلة برد شديدة، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في تصويت التعديلات الدستورية رغم مرضها.

وكان آخر عمل شاركت به نبيلة عبيد، كان عام 2015 عندما حلت ضيفة شرف مع النجمة دنيا سمير غانم في إحدى حلقات مسلسل «لهفة» وظهرت وقتها بشخصيتها الحقيقية.

كما شاركت في مسلسل «كيد النسا»، والذي عرض في رمضان 2011 وشاركها البطولة فيه فيفي عبده، وسمية الخشاب، وأحمد بدير، وأحمد خليلي، وميمي جمال، وأحمد صفوت، وأحمد سلامة، ودعاء رجب، وغيرهم.

وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم «الآخر»، تم إنتاجه عام 1999، ومن بطولة محمود حميدة، حنان ترك، هاني سلامة، عزت أبو عوف، لبلبة، حسن عبدالحميد وماهر عصام.