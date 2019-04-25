شريف مدكور يتعرض لأزمة صحية وينقل للمستشفى.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الإعلامي المصري شريف مدكور لأزمة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

الإعلامي المصري نشر صورة له، وهو راقدا على سرير المرض داخل المستشفى، فاقدا للوعي، وكان إلى جواره إحدى الممرضات.

مدكور كشف تفاصيل حالته الصحية، في مقطع فيديو، نشره على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث قال: “أود أن اشكر جميع الأشخاص الذين اتصلوا بي اليوم كي تطمأن علي ومن زارني في المستشفى .. أشكركم كثيرا، محبتكم تعنب الكثير لي”.

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الإعلامي المصري كشف أنه يعاني من مشكلة في القولون وأنه خضع لمنظار وأشعة بالصبغة، وقد غادر المستشفى ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحاليل الأسبوع المقبل.

يذكر أن الإعلامي المصري شريف مدكور يقدم حاليا برنامجه “4 شارع شريف”، والذي يعرض على شبكة قنوات الحياة.

وكان الإعلامي شريف مدكور قد انضم لشبكة قنوات الحياة في شهر أكتوبر الماضي، بعد رحيله عن شبكة قنوات “النهار”، والتي كان يقدم عليها برنامج “شارع شريف”.