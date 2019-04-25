باسم يوسف يعود لتقديم البرامج في رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف عن استعداده لتقديم برنامج جديد في شهر رمضان المبارك، والذي يعد عودة له لتقديم البرامج بعد غياب 5 سنوات.

الإعلامي المصري أعلن أنه سيعود ببرنامج جديد على موقع “يوتيوب” لشرح النظام الغذائي الصحي والنباتي، ويحمل البرنامج اسم “Plant B”.

باسم قال: “أنا كان عندي حلم كبير إنى أعمل فيديوهات لشرح النظام ده لأكبر عدد ممكن من الناس، وأخيرا بعد أكتر من 5 سنين قدرنا نعمل حاجة صغيرة بس حتكون مفيدة جدا لأكبر عدد من الناس اللي بتسأل علي النظام للناس اللي بتعاني من شرح الموضوع للناس اللي حواليهم. البرنامج حينزل في رمضان على يوتيوب”.

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وأضاف: “ناس كتير بتسألني عن ازاي يبتدوا و ناس عندها مفاهيم خاطئة كتير.. البرنامج حيكون بالعربي و الانجليزي و حيبتدي في رمضان . تابع و أعرف عشان صحتك .و صحة اللي حواليك”.

وتابع أنه خلال الفترة الحالية وحتى بداية شهر رمضان سيقوم بنشر “بوستات و بروموهات لتشجيع الناس حتى تعم الفائدة على أكبر قدر من الناس.

يذكر أن الإعلامي المصري باسم يوسف قد حقق شهرة كبيرة من خلال تقديم برنامجه الساخر “البرنامج”، عبر فضائيتي “سي بي سي” و”إم بي سي مصر”، ولكنه في عام 2014 أعلن عن وقف عرضه.