جديد هايدي موسى بتوقيع “لايف ستايلز ستوديوز” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لطرح أغنية “أنا إتعودت” للفنانة المصرية الشابة هايدي موسى خلال الفترة القريبة المقبلة.
الأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان حسين محمود وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقد تم مؤخرًا تصوير الكليب الخاص بها مع المخرجة هيفا الفقيه.
تجدر الإشارة إلى أن العمل من المقرر عرضه عبر قناة “لايف ستايلز ستوديوز” والفضائيات العربية بعد شهر رمضان المبارك.
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