تصدر الفنان أشرف عبد الباقى، نسب المشاهدة على "يوتيوب"، بعد طرح آخر حلقات برنامجه قهوة أشرف على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وحققت الحلقة ما يزيد عن500 ألف مشاهدة، فى أسبوع وهو ما أهلها لاحتلال المركز 23 ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على
وكان أشرف عبد الباقى قد استضاف خلال الحلقة كلا من محمد بركات وسيد معوض لاعبي النادى الاهلى السابقين ، واللذين تحدثا عن عدد من الأمور الفنية والكروية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب نجوم الأهلي.. أشرف عبدالباقي يدخل قائمة الأعلى مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.