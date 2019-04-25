كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين عبد العزيز في كواليس "لآخر نفس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "لاَخر نفس" المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل حيث انتهت من ما يقرب من 65% بأحداث العمل.

اللافت للنظر أن ياسمين عبد العزيز تقدم أعمالا كوميدية ناجحة، إلا أنها هذا العام قررت تغيير جلدها، وتقديم عمل درامي تمثيلي، يحتوى على أداء حركى وقدرات تمثيلية تجعلها في مقدمة البطولات النسائية الدرامية، لتحتل مكانة وتصنيفا جديدا بين الجمهور.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.