مصطفى قمر يشوق جمهوره لـ”مفاجآت فنية” مع إيهاب توفيق

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم مصطفى قمر، عن استعداده لتقديم مفاجأة فنية مع النجم إيهاب توفيق، وذلك في إطار مساعي نجوم الطرب خلال فترة التسعينيات للعودة مجددًا إلى الساحة الغنائية.
وشارك “قمر” جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بصورة ظهر من خلالها بجانب النجم إيهاب توفيق، وعلق عليها قائلا: “مع البوب وسهرات فنية اليومين دول ومفاجآت حلوة بإذن الله”.
الجدير بالذكر أن مصطفى قمر يعيش حالة من النشاط الفني، فخلال الساعات الماضية أعلن عن مشاركته للنجمة يسرا في عمل درامي جديد، كما أعلن منذ فترة عن استعداده لتقديم دويتو غنائي مع المطرب والموزع الموسيقي حميد الشاعري، حيث تربطهما علاقة صداقة قوية منذ 30 عاما، كما يحضر لعدد من الأغاني سيطرحها خلال الفترة المقبلة.
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