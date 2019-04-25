محمد إمام يحذر جمهوره من الاقتراب منه لهذا السبب – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك الفنان محمد إمام جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمقطع مصور ظهر من خلاله داخل قطار أثناء تصوير أحد المشاهد الخارجية من مسلسله الجديد “هوجان”، الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وتفاجأ محمد إمام بعدد كبير من محبيه يتواجدون بجانب القطار لالتقاط الصور التذكارية معه، فيما كان يحذرهم من الاقتراب من القطار حتى لا يتحرك بشكل مفاجئ ويشكل ذلك خطرًا عليهم.

وعلق محمد إمام على المقطع الذي نشره وقال: “النهارده كنت بصور المسلسل في قطار بحري.. مش عارف أقولكم إيه على استقبالكم ليا في كل محطة.. طب والنبي فيه في حلاوتكم”.

وكشف نجل “الزعيم”، عن بعض تفاصيل مسلسله الجديد وقال: “إن شاء الله هتشوفوني لأول مرة باللهجة الفلاحي في مسلسل هوجان”.

يشار إلى أن أبطال مسلسل “هوجان” يستكملون تصوير المشاهد المتبقية لهم استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته كل من محمد إمام، وعمر مصطفى متولي، وكريم محمود عبد العزيز، وأوس أوس، وصلاح عبد الله، وسليمان عيد، وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من إنتاج تامر مرسي، وتأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.