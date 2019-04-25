محمد صلاح يلتقي إميليا كلارك “أم التنانين”.. ما الذي يجمعهما! – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: التقى نجم الكرة المصري ومهاحم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بالممثلة الشهيرة إميليا كلارك، والمعروفة باسم “أم التنانين”، في المسلسل الشهير “صراع العروش”، في صورة أثارت حماس الجمهور، وذلك ضمن حفل مجلة “التايم” الأمريكية.

والتقى “الفرعون المصري”، بالممثل الأمريكي من أصول مصرية، والحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم “الملحمة البوهيمية”، رامي مالك، خلال الحفل الذي أقامته مجلة “تايم” لتكريم أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم، حيث ظهر “صلاح” على غلاف المجلة مؤخراً.

وشارك في الحفل العديد من المشاهير حول العالم أبرزهم المغنية العالمية والحاصلة على جائزة الغرامي تايلور سويفت، وساندراو أوه الحائزة على الغولدن غلوب، والكثير من الشخصيات المعروفة.

وقالت مجلة “التايم” الأمريكية عن “صلاح” عبر “تويتر”: “محمد صلاح مميز بأنه إنسان وذلك أكثر من كونه لاعب كرة قدم، وهو واحد من أفضل لاعبي الكرة في العالم، وهو الآن يشرف السجادة الحمراء”.