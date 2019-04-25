جورج وسوف يطرح كليب “سكت الكلام”‎ – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلق سلطان الطرب جورج وسوف أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “سكت الكلام” على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسميّة على يوتيوب وعلى كافّة المتاجر الرقميّة العالميّة.
“سكت الكلام” أغنية شعبيّة طربيّة بامتياز وهي من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا.
جاءت المفاجأة أن يظهر في الكليب إلى جانب السلطان النجمين السوريّين، عابد فهد، وميلاد يوسف، إضافة إلى الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب. الكليب حمل توقيع المخرج المبدع أحمد المنجد الذي قدّم صورة ستكون بمثابة نقلة فريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي. فيما قام بإنتاج الكليب شركة “إعمار ميوزك” والتي تعتبر من أهم شركات الإنتاج نظراً لما تمتلكة من إمكانيات ومعدات وكوادر بشرية مختصة في إنتاج الأعمال الفنية.
يحمل الكليب إطاراً دراميا مشوّقاً وسيلعب فهد دور صديق وسوف، حيث ظهر وهو يقول له “بتعرف يا أبو وديع صرت خاف امشي وادعس على شي دمعة من كثر ما بكينا”.
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