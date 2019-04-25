ثلاثة شهور “إجازة أمومة” لـ ميغان ماركل

متابعة بتجــــــــــرد: تخطط دوقة ساسكس ميغان ماركل، للحصول على 3 أشهر كاملة بعد الولادة فيما يعتبر “إجازة أمومة”، وقال مصدر ملكي: “لقد أوضحت أنها تريد العودة إلى العمل في أقرب وقت ممكن”.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، بأن الممثلة الأمريكية السابقة ذات الـ37 عاماً، قد أنهت مهامها الرسمية بالفعل قبل 6 أسابيع، لكنها واصلت العمل خلف الكواليس مع الجمعيات الخيرية.

ويقول المتابعون إن إجازة “ميغان” 3 أشهر ولكنها ستعود للحياة العامة خلال 6 أسابيع في عيد ميلاد الملكة والذي من المقرر الاحتفال به في يونيو، ومن المفترض أن يأخذ الأمير هاري “34 عاماً” هو الآخر “إجازة أبوة”، لكن من غير المعروف كم ستبلغ مدتها.

وتُعد إجازة “الثلاثة أشهر” مناسبة للأمهات الأمريكيات، وقال صحفيون بريطانيون، إن الأمهات الأمريكيات عادة لا يحصلن على 6 أو 12 شهراً كما تفعل النساء في المملكة المتحدة، مضيفين: “هي إجازة طبيعية تمامًا لـ ميغان”.

الجدير بالذكر أن كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام، قد حصلت على 6 أشهر بعد ولادة طفلها لويس، و5 أشهر بعد ولادة طفلتها تشارلوت في 2015، ولكنها قطعت إجازتها بعد 5 أسابيع فقط من ولادة طفلها الأول جورج في يوليو 2013، وظهرت في ماراثون شمال ويلز في أغسطس.