بطلة “لعبة العروش” تدافع عن مشهدها الجريء

متابعة بتجـــــــــــرد: دافعت “ميسي ويليامز” بطلة الدراما الأمريكية الشهيرة “لعبة العروش-Game Of Thrones”، عن مشهدها الخارج في الحلقة الثانية من الموسم الثامن والأخير بعدما تعرضت لعدد كبير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، فور عرض الحلقة الأحد الماضي.

وكتبت “ويليامز” 22 عامًا، التي تؤدي دور “آريا ستارك” على صفحتها الخاصة بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” قائلة: “إذا كنت تشعر بعدم الارتياح، فاعرف فقط أن والدتي وأبي وإخوتي الأربعة قد شاهدوا هذا الأمر على الأرجح”.

وسخرت الممثلة التي شاركت في المسلسل بالموسم الأول وهي مجرد طفلة، من المتصيدين من خلال التغريدة لتشارك متابعيها البالغ عددهم 2.26 مليون شخص.

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وفور نشر تغريدتها، سارع العديد من أتباعها بالثناء على الممثلة لأدائها الذي نقل شخصية “آريا” للسيطرة على حياتها الجنسية.

وفقًا لأرقام المشاهدة، حققت الحلقة الثانية انخفاضًا بنسبة 8.6٪ مقارنة بالحلقة الأولى التي وصل عدد مشاهداتها حتى عرض الحلقة الثانية 27.7 مليون مشاهدة بشكل قانوني، وهو ما أرجعه مواقع التقييمات إلى عدم وجود أحداث بارزة في الحلقة الثانية التي حصلت على 5 آلاف تغريدة على تويتر.