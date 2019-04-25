هيمنة نسائية على الدورة الـ18 لمهرجان "تريبيكا" السينمائي بأمريكا

تنطلق الأربعاء، فعاليات الدورة الـ18 من مهرجان "تريبيكا للأفلام المستقلة" في الولايات المتحدة الأمريكية، بالفيلم الوثائقي "The Apollo" من إخراج روجر روس ويليامز .

وتهيمن النساء بنسبة 40% على المهرجان في مقابل طرح قضايا التمييز العنصري بمعدل 40%.

المهرجان الذي أسّسه روبرت دي نيرو، والمنتج جين روزنتال، لتشجيع الناس على العودة إلى ركنٍ من مانهاتن والذي لايزال متأثراً من هجمات 11 سبتمبر/أيلول، يسعى في هذه الدورة إلى التركيز على الشمولية، وتمثيل جميع التيارات بمجموعة من الأفلام للمخرجين الصاعدين والبارزين، الذين يتعاملون مع القضايا الساخنة على غرار عنف المدافع، والتمييز بين الجنسين.

كما تتضمن هذه الدورة مشاركة المسلسلات التلفزيونية، وأفلام الواقع الافتراضي، فضلاً عن الأفلام المستقلة التي تمثّل أساس المهرجان.

وبحسب موقع "فارايتي" هناك 8 أفلام مرشحة للمشاهدة في هذه الدورة وهي:

1- "You Don’t Nomi"

يركز الفيلم الوثائقي الخاص بالمخرج جيفري ماكهيل على صعود "فتيات الاستعراض"، ومراحل السقوط ثم القيام مرة أخرى.

ويبدي وجهة نظر غير تقليدية في تعامله مع قضية حساسة.

2- "Swallow"

الفيلم من إخراج لكارلو ميرابيلا ديفيز، حيث تجد "هنتر"، وهي ربة منزل حامل حديثًا ، نفسها مضطرة بشكل متزايد إلى استهلاك الأشياء الخطرة.

وبينما يشدّد زوجها وعائلته سيطرتهما على حياتها، تكتشف "هنتر" السر وراء هوسها الجديد.

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3- "American Woman"

الفيلم مستوحى من اختطاف الشخصية المثيرة للجدل "باتي هيرست" التي هيمنت على العناوين الرئيسية عام 1974، من خلال إعادة تصوّر خيالي لفترة اختبائها، من وجهة نظر جيني، الناشطة السياسية التي كُلِّفت برعايتها.

ويتساءل الفيلم هل كانت "باتي" ضحية لغسيل دماغ أم إرهابية؟ وهو من تأليف وإخراج سيمي شيلاس .

4- "After Parkland"

يتناول هذا الفيلم الوثائقي للمخرجيْن إميلي تاجوتشي، وجيك ليفرمان، مأساة أسر وأصدقاء الناجين من مدرسة "مارجوري ستونيمان دوجلاس" الثانوية، وهم يصارعون لفهم المأساة التي خلّفت 17 قتيلاً، وكيف أن عمليات القتل في باركلاند تحفّز أعضاء المجتمع على الدعوة إلى تغيير قوانين الأسلحة، كوسيلة لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الوحشي.

5- "Blow the Man Down"

دراما ملتوية عن شقيقتيْن تجدان نفسيهما مضطرتان إلي التستّر على جريمة قتل عرضية، ما يؤدي بهما إلى أعماق قرية للصيد، تتحوّل إلى مركز أسرار مدفونة.

الفيلم من تأليف وإخراج بريدجيت سافاج كول، ودانييل كرودي.

6- "A Day in the Life of America"

الفيلم، وهو من إخراج جاريد ليتو، يروي كيفية الاحتفال بيوم الاستقلال في جميع أنحاء أمريكا، حيث أرسل الممثل الحائز على جائزة "الأوسكار" جاريد ليتو، طاقماً إلى الولايات الأمريكية الـ50 لتوثيق المناسبة، وهناك يتم إطلاق الرصاص عليه.

7- "Buffaloed"



يستعرض العالم السفلي لجمع الديون في نيويورك، ومحاولة "بافللو" الخروج منه، كما تتابع الكاميرا سعي امرأة إلى الهروب من هذه الحياة البائسة، والعمل من إخراج تانيا ويكسلر.

8- "Watson"

نظرة على الكابتن بول واتسون، وهو ناشط ومؤسس مشارك في منظمة السلام الأخضر، الذي لا يكلّ في حملته لحماية محيطات العالم والحياة البرية، وكيف تم طرده من المنظمة بفضل شخصية مركزية سيئة ومتطرفة، والفيلم من إخراج ليسلي شيلكوت.