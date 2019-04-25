شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تعليقاً على صورة صلاح ومالك: "إيه الحلاوة دي يا فخر مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة ناهد السباعى، على الصورة التى شغلت معظم منشورات السوشيال ميديا اليوم، وهى للنجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي، بصحبة الفنان الأمريكي ذات الاصول المصرية رامى مالك الفائز بجائزة الأوسكار لعام 2019. ونشرت السباعى صورة الثنائي عبر حسابها الشخصى، وكتبت "فخر مصر بجد ايه الحلاوة ديه، كلنا فخورين بيهم، رامى مالك ومحمد صلاح". Advertisements والتقى الثنائى محمد صلاح ورامى مالك، اليوم فى حفل مجلة التايم الأمريكية لتكريم أكثر 100 شخصية مؤثرة فى العالم، والتى شاركت فيها الثنائى المصرى. وحلت السباعى منذ ايام ضيفة على الإعلامية سمر يسري فى برنامجها "حفلة 11"، المذاع على فضائية ONE E، وكشفت الكثير من التفاصيل التى جاء اهمها سبب الغاءها حفل زفافها قبل الموعد بيوم واحد.

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