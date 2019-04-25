شاهدوا إلهام الفضالة تكشف عمر ابنتها.. وهذا ما قالته عن حملها بطفل آخر

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 12:03 صباحاً - حلّت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ضيفة على برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة قناة atv الكويتية.

وكشفت خلالها الكثير من التفاصيل المرتبطة بحياتها الشخصية. وأشارت إلى أنها تفضل أن يتزوج أبناؤها في سنّ مبكرة وأن ينجبوا الكثير من الأحفاد.

ولفتت إلى أنها تحب كثرة الأبناء رغم أنها لم تنجب سوى 3، مضيفة أن ابنتها منى العتيبي تبلغ الـ28 من عمرها.

كما قالت إنها تشجع أبناء زوجها أيضاً على الزواج لكي ينجبوا الأولاد، كاشفة أنها تشجع ابنتها أيضاً على إنجاب طفل آخر بعد مرور عام على ولادة طفلها الأول.

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وأشارت إلى أن الأخيرة وزوجها لا يشكلان “كابلز” بالمعنى المعروف، لأنهما لا يبقيان جنباً إلى جنب لوقت طويل.

ولفتت إلى أن منى تعاني من أعراض وحام الحمل وأن شخصية زوجها نواف رائعة وحلوة وأنه دائم السؤال والتواصل.

وتفاعل مع المقطع المصور عدد كبير جداً من المتابعين ووصل عدد مشاهديه خلال ساعات إلى أكثر من 83 ألفاً على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.