نادر الأتات نجم “روتانا” الجديد!

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد مسيرة مهمّة في عالم النجومية والنجاح، انضمّ النجم اللبناني نادر الأتات إلى شركة “روتانا”، لتصبح المنتجة الرسميّة لكلّ أعماله وإصداراته الفنيّة إلى جانب أهم نجوم الوطن العربي.

وأعلنت “روتانا” عبر صفحات الشركة على مواقع التواصل الإجتماعي عن أول تعاون لها مع الأتات في كليبه المنتظر “حالة فوضى”.

ونشرت الشركة الفيديو الترويجي للكليب حيث بدا فيه نادر مشتّتًا في حالة فوضى من المشاعر والعذاب والبكاء، تمامًا كما كلمات الأغنية التي تناقش صراعًا بين قرار ترك الحبيب أو البقاء رغم الألم.

كليب “حالة فوضى” ستطرحه “روتانا” خلال الساعات المقبلة عبر قناتها على موقع “يوتيوب” والفضائيات العربية وهو من إخراج المبدع سعيد الماروق.