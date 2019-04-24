شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لمهرجان العين السينمائى فى دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 6 أيام تفصلنا عن انطلاق فعاليات مهرجان "العين السينمائى"، الذى تنطلق دورته الأولى 30 إبريل بمشاركة 24 فيلما إماراتيا تتنافس فى المسابقة الرسمية على جائزة "الصقر الإماراتى".

ويفتتح المهرجان دورته الأولى بالفيلم المصرى "الكنز: الحب والمصير"، على مسرح مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء فى حديقة الحيوانات بالعين، وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد سعد وهند صبرى ومحمد رمضان وروبى وأحمد رزق.

ويواصل الجزء الثانى ما انتهى إليه الأول "الحقيقة والخيال"، حول حكايات "حتشبسوت" فى العصر الفرعوني، و"على الزيبق"خلال العصر العثماني، و"بشر الكتاتني" رئيس القلم السياسي، الذى يواجه تحديات جديدة فى العمل.

وتتنوع أفلام المهرجان، الذى يقام تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، ويحمل شعار "سينما المستقبل"، بين الرعب والكوميديا والقصص الإنسانية والرومانسية.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم إنجازات الفنانين، على مسيرتهم الحافلة بالإنجازات الفنية والسينمائية، حيث من المقرر أن يتم تكريم الممثلة الكويتية حياة الفهد، والسينمائى الإماراتى مسعود أمر الله الذى ساهم بأفكاره وإبداعاته فى النهوض بالسينما الإماراتية، بالإضافة إلى تكريم الكاتب الإماراتى عبد الرحمن الصالح، والممثل السعودى إبراهيم الحساوى.

وتتضمن الدورة الأولى من المهرجان 6 مسابقات، من ضمنها السابقة الرسمية التى يتنافس بها 67 فيلمًا، أما مسابقة "الصقر الإماراتي" فتضم 5 أفلام طويلة و18 فيلمًا قصيرًا، بجانب مسابقة "الصقر الخليجى" التى تعطى الفرصة لصناع الأفلام من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، للمشاركة بالأفلام الطويلة، ومسابقة "الصقر للفيلم العربى والأجنبى"، التى يحق لجميع الجنسيات الاشتراك فيها، بشرط أن يكون المخرج مقيمًا فى الإمارات، وتقتصر هذه المسابقة على الأفلام القصيرة فقط.

كذلك توجد مسابقة "الصقر للفيلم المدرسى"، التى تهدف خلق وعى سينمائى لدى الأجيال الجديدة، بينما يضم برنامج "سينما التسامح" 8 أفلام تبرز مفهوم التسامح والتعايش على أرض الإمارات، بالإضافة إلى برنامج "سينما العالم" الذى يضم أيضًا 8 أفلام ويحتفى بعدد من الأفلام السينمائية من كوريا وبنجلاديش والهند واليابان وبلغاريا، بهدف التعرف على سينما الآخر، وتبادل الثقافات والعناصر الفنية.

وتتنافس 5 أفلام إماراتية طويلة فى مسابقة "الصقر الإماراتى"، هى: "مسك" فى عرضه الخليجى الأول، للمخرج حمد السويدى، وتدور أحداثه حول أحمد الذى يتخلى عن مهنته فى إدارة المتاحف ليكون بجانب والده المريض.

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فيلم "ولادة" الحاصل على جائزة وزارة الداخلية الإماراتية كأفضل نص أمنى واجتماعى 2015، وفاز بالتعاون مع مهرجان دبى الدولى للسينما بجائزة IWC كأفضل نص فى 2016، للمخرج عبدالله حسن أحمد، وتدور أحداث العمل حول أسرة إماراتية تمر بطيف من المشاعر والذكريات والأفكار، التى تعبر عن تناقضات الحياة والخط الفاصل بين الحياة والموت، بطولة عبدالرحمن المرقب ونورة العابد وعلى جمال وخالد البناى وصالح زعل.

الفيلم الثالث هو "نادى البطيخ" للمخرج ياسر النيادى، بطولة خالد المعنى وخالد النعيمى ومحمد صالح وعيسى عرب وهدى الغانم، وتدور قصته حول 6 رجال يلتقون فى مزرعة لممارسة طقوس غامضة، ترحّلهم تلك الطقوس نحو ماضيهم الصادم.

أما الفيلم الرابع المشارك فهو "كيمره" للمخرج عبدالله الجنيبى، الذى حصل على جائزة أفضل إخراج فى الدورة الـ14 من مهرجان دبى السينمائى الدولى 2018 فى مسابقة المهر الإماراتى، بطولة عمر الملا وياسر النيادى وإبراهيم استادى، وتدور أحداثه حول شباب يعثرون على كاميرا فى الصحراء، ويشاهدون أحداثاً غير متوقعة خزنت عليها.

والفيلم الخامس والأخير هو "على وعليا" للمخرج حسين الأنصارى، بطولة خليفة البحرى ونيفين ماضى وسوسن سعد وأحمد عبدالرزاق، ويروى العلاقة القوية التى تربط على وعليا، وهما جيران منذ الصغر، ويحلمان بالزواج عند الكبر، ولكن أحداثا كبيرة تتسبب فى فراقهما.

أما الأفلام الإماراتية القصيرة التى تشارك فى المسابقة فهى: "ليلة" للمخرج سعود الشحى، و"40" للمخرج طلال محمود، و"صريح" للمخرج أيهم الصبيحي، و"أعطنى فرصة" للمخرج منصور اليبهونى الظاهري، و"ليمون" للمخرج عبدالرحمن المدني، و"مكر" للمخرجة هناء كاظم، و"مريم" للمخرج محمد الحمادى و"Mum" للمخرجة مريم العوضى.

كما تضم القائمة أفلام: "سرمد" للمخرج عبدالله الحميري، و"ثوب" للمخرجة ريحانة الهاشمى، و"أرض التسامح" للمخرج ناصر اليعقوبي، و"الكرسي" للمخرج مانع الحوسني، و"بريد" للمخرج خميس الشحي، و"روز" للمخرج على لاري، و"ضوء خافت" للمخرج وليد الشحي، و"كاكاو" للمخرج عبدالله محمد، و"مقطوع مؤقتاً" للمخرج حمد صغران، و"وضوء" للمخرج أحمد حسن أحمد، و"سايرين الغوص" للمخرج صالح كرامة.

كما يقدم المهرجان لجمهوره برنامج "سينما التسامح" انسجاماً مع أهداف عام التسامح لدولة الإمارات، عبر مجموعة أفلام تبرز مفهوم التسامح والتعايش على أرض الإمارات، منها "ناني" و"أرض التسامح".