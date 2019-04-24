شكرا لقرائتكم خبر عن البرنسيسة بيسة مش الأول..مى عز الدين طلعت بمنظرين فى 4 أعمال سابقة..اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة مى عز الدين، خلال البوسترات الدعائية الخاصة بمسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"بتقديمها أكثر من شخصية في المسلسل الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل والمقرر عرضه بشكل حصريعلي قناة الحياة، منها الجدة "سكسكة" وهى سيدة عجوز تعيش داخل حارة شعبية وتمتلك شخصية قوية ولها صيت كبير بين أهالى الحارة، كما ظهرت كذلك بدور "بيسة" التى تعمل تارة مُدرسة وأيضاً "طبّالة".



البرنسيسة بيسة

تقديم مى عز الدين لأكثر من شخصية مختلفة سواء فى الشكل أو التفاصيل، في عمل من بطولتها ليس بجديد عليها، حيث نجحت فى هذا الأمر أكثر من مرة، وكانت البداية مع فيلم "أيظن" حيث ظهرت فيه بـ 3 شخصيات وهم "نسمة وعفت وزبدة" من ضمنهم واحدهة تطلب الدور منها أن تظهر فتاة بدينة جداً ونجحت فى ذلك من خلال المكياج إضافة إلى راقصة وكذلك ضابطة شرطة.



مى عز الدين فى أيظن



مى عز الدين فى فيلم أيظن



مى عز الدين من فيلم أيظن

وعادت مى عز الدين مجدداً فى فيلم "شيكامارا" للظهور بـ 3 شخصيات أيضاً هم "شكرية وشيكامارا وجايدا" وكل شخصية مختلفة فى الشكل والتفاصيل والمهنة التى تعمل بها، وبعد ذلك بعام واحد قررت مى تقديم شخصية الفتاة البدينة التى تحب شخص يعيش تحت التنويم المغناطيسى ويراها فى قمة الجمال.



مى عز الدين فى شيكامارا

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مى عز الدين من فيلم شيكامارا



مى عز الدين من فيلم شيكامارا

وفى الدراما التليفزيونية قدمت مى عز الدين شخصيتين فى مسلسل "حالة عشق" وهما "ملك وعشق" الأولى مذيعة ناجحة تربطها علاقة حب مع زميلها طارق، وتبدأ ظاهرة الرعب وتتطور المشاكل بينهما بسبب اختفائها المستمر لتظهر في إحدى المرات ويتبين أنها مصابة بانفصام في الشخصية يجعلها تتقمص دور شقيقتها "عشق" بٱستمرار.



مى عز الدين فى حالة عشق



مى عز الدين من مسلسل حالة عشق