شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع من الاختفاء.. مايسى ويليامز تعود وتشكر كل من هنأها بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الممثلة مايسي ويليامز صاحبة شخصية آريا ستارك فى مسلسل Game of thrones، على شكر كل من هنأها بعيد ميلادها الـ 22 الذى وافق يوم 15 إبريل، بعد اختفاءها أكثر من أسبوع بعيداً.

ونشرت ويليامز صورة لها من حفل افتتاح الموسم الجديد من مسلسلها GOT فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ووجهت الشكر لجمهورها وعائلتها على تهنئات عيد ميلادها، وبررت إغلاقها لهاتفها طوال الاسبوع الماضى لحاجتها الشديدة للراحة تزامناً مع عيد ميلادها الـ22.

كما حرصت ويليامز على شكر مصمم الأزياء الذى صمم لها الفستان الذى لفت نظر الكثيرين فى حفلها الأسبوع الماضى فى لوس أنجلوس.

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وتشارك ويليامز فى بطولة مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن.