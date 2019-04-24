شكرا لقرائتكم خبر عن "عربى انجليزى" يجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد بالإذاعة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم أحمد فهمى وهنا الزاهد من تسجيل مسلسل اذاعى جديد يحمل اسم "عربى انجليزى" لإذاعته فى شهر رمضان المقبل على محطات راديو النيل، وهم ميجا FM، نغم FM، راديو هيتس، وشعبى FM.

ويسجل المسلسل الاذاعى "عربى انجليزى" التعاون الثانى بين أحمد وهنا فى رمضان هذا العام حيث يقدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" على قناة DMC، ويعكفان على تصويره بشكل يومى للانتهاء من كافة حلقاته بحلول شهر رمضان أو فى الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

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مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين.