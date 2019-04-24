شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تقترب من نهاية "حكايتى" وتصور أصعب مشاهدها على الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاهد قليلة للغاية تتبقى للنجمة وفاء عامر وتنتهى تماما من تصوير أحداث دورها بمسلسل "حكايتى"، من تأليف محمد عبد المعطى، وإنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج، والذى يشهد أولى البطولات التليفزيوينة المطلقة للفنانة الشابة ياسمين صبرى.
وتصور الفنانة وفاء عامر غدا الخميس أحد أصعب مشاهدها بالمسلسل، وهو عبارة عن مشهد مطاردات يتم تصويره على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتجسد دور مصممة أزياء شهيرة، تمتلك أتيليه خاص بها فى مدينة الإسكندرية حتى تدخل فى صراع من نوع خاص مع الفنانة "ياسمين صبرى" عقب عملهما معا، لتتصاعد الأحداث وتأخذ مجرى أخر.
يذكر أن مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، ووفاء عامر، وإدوارد، وأحمد بدير، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، ، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تقترب من نهاية "حكايتى" وتصور أصعب مشاهدها على الصحراوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.