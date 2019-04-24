لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 أبريل 2019 10:36 مساءً - يتساءل جمهور نجم بوليوود Salman Khan سلمان خان دائمًا، عن عدم زواجه حتى اليوم بالرغم من بلوغه عامه الـ53، إلا أنّ سلمان المعروف بأنه أشهر عازب في بوليوود، لا يكترث كثيرًا لفكرة الزواج، وهنا نعرض لكم سبب ذلك.



الواقع أنّ هناك سببًا قويًّا لعدم زواج سلمان خان، حيث تؤكد التقارير أنّ سلمان هو أكثر نشاطًا تجاه عائلته، إنه يحب عائلته كثيرًا، ويقضي معها الوقت الأكبر.



وقد حصل الكثير من النقاش داخل عائلته حول مسألة الزواج مرات عدة، لكنه أبدى أهمية أكبر للعائلة أكثر من أيّ جهة أخرى، حيث يعتقد سلمان أنه يتخوف من "ظلم" شريكة حياته، بسبب عدم إعطاء الاحترام والوقت الكافي لها.

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وفي سياق مختلف، كشف سلمان خان عن سبب عدم وجود أيّ نوع من المشاهد الجريئة في أفلامه، قائلًا: "عندما تأتي مشاهد جريئة في الأفلام، نشعر جميعًا بالغرابة. يمكن لبعض الناس فهم هذا الشيء بطريقة أخرى، ولكن أعني، نحو السينما النظيفة".



يشار إلى أنّ سلمان هو نجم فيلم "Bharat"، وعلى بعد شهرين تقريبًا من إطلاق فيلمه، لكن يبدو أنه حريص على تحضير معجبيه مسبّقًا، للحصول على وعد "بزيارتهم" ومشاهدتهم للفيلم، حيث يعد Bharat أحد أكثر الأفلام التي ينتظرها الجماهير بفارغ الصبر هذا العام، ليتم إصداره في 5 يونيو بعيد الفطر.

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وقد أطلق سلمان 5 بوسترات دعاية ترويجية جديدة للفيلم، وكشفت تلك البوسترات عن مراحل مختلفة في عمر سلمان، حيث تمر مراحل بطل الفيلم العُمْرية من العشرين حتى الثمانين.



بالإضافة إلى سلمان خان، يضم فيلم Bharat، و كاترينا كيف Katrina Kaif، وديشا باتاني، وسونيل غروفر، وتابو، والفيلم من إخراج علي عباس ظفر.