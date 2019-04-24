بسبب نجوم الاهلى .. أشرف عبد الباقى يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

تصدر الفنان أشرف عبد الباقى، نسب المشاهدة على "يوتيوب"، بعد طرح آخر حلقات برنامجه قهوة أشرف على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت الحلقة ما يزيد عن

500 ألف مشاهدة، فى أسبوع وهو ما أهلها لاحتلال المركز 23 ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة علىموقع يوتيوب مصر، والتى تضم 50 فيديو.

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وكان أشرف عبد الباقى قد استضاف خلال الحلقة كلا من محمد بركات وسيد معوض لاعبي النادى الاهلى السابقين ، واللذين تحدثا عن عدد من الأمور الفنية والكروية.