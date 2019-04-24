«سيرة الحب» عودة للزمن الجميل

اختتم العرض المسرحى «سيرة الحب»، سلسلة عروضه هذا الأسبوع، وهو العرض الذى يقدم روح زمن الفن الجميل لجمهور مسرح البالون، حيث استعاد قمم الفن متجسدين بمجموعة من أجمل ألحانهم، والذى بدأ عرضه بالتزامن مع الذكرى السنوية لرحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدى. ويستدعى العرض المسرحى الغنائى الاستعراضى كوكبة ونخبة من نجوم زمن الفن الجميل ويقدم مجموعة من أروع الألحان للموسيقار الكبير بليغ حمدى والتى تغنت بها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والشيخ النقشبندى، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكتب بعضها الشاعر الكبير الخال عبدالرحمن الأبنودى، من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية. قدم الفنان إيهاب فهمى شخصية بليغ حمدى كمرحلة انتقالية حقيقية فى تاريخه الفنى، فهو يعزف بنفسه على العود أعمال الموسيقار الكبير ويقدم بعض الأغنيات وساعده فى ذلك دراسته للموسيقى بكلية تربية موسيقية بالإضافة لدراسته فى معهد الفنون المسرحية. عبر فهمى عن سعادته بخروج هذا العرض للنور، وقال اليوم أشعر أنحلم العمر تحقق بتقديم «موتسارت» الشرق الموسيقار الراحل بليغ حمدى أهم موسيقيى جيله ومن أهم الموسيقيين العرب بمرور الأزمان على خشبة المسرح.
وأضاف: أعتبر المسرحية مرحلة ابتدائية لتقديم مسلسل درامى كبير مع الكاتب أيمن الحكيم والمخرج عادل عبده لأننا نقدم جزءاً فقط من حياته وهى المرحلة الأخيرة التى عاش فيها فى باريس بعد المشكلة التى تعرض لها. وأضاف أن بليغ حمدى يحتاج إلى أعمال كثيرة كى تناقش حياته والجميع يعلم مدى حبى وعشقى لشخصية الموسيقار الكبير ومدى تعلقى به وإذا اضطررت إلى إنتاج مسلسل عن حياته سوف أفعل. ومن حسن حظى أن فريق العمل جميعا عشاق لبليغ والحمد لله ردود الفعل التى جاءتنا عن العرض جيدة، ولذلك أشكر كل من ساعد لخروج هذا العمل بهذا الشكل المحترم. أما الفنان القدير مجدى صبحى
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