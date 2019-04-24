الإثارة والغموض يهيمنان على أفيشات دراما رمضان

لم يأت تصميم «الأفيش» بشكل عشوائى، ولا هو مجرد صورة يصطف فيها طاقم العمل الفنى لالتقاط صورة تذكارية، إذ يعتمد عليه صُناع العمل فى الترويج والدعاية، فمن خلاله يتكهن المشاهد نوعية الحبكة الدرامية التى يستخدمها المؤلف فى المسلسل، لأنه ينقل صورة للأبطال باللوك الخاص بهم الذى تم إعداده ليتناسب مع طبيعة الشخصية التى يقدمونها داخل العمل.

ومع اقتراب الموسم الرمضانى، كشفت الأعمال الدرامية المشاركة فى السباق الرمضانى المقبل، عن الأفيشات الدعائية الرسمية من أجل التشويق والتمهيد لشخصياتهم.

العضلات بطل الأفيشات

تصدرت عضلات الفنانين المشهد الرمضانى، وذلك بعد أن طرح ثلاثة نجوم الأفيشات الدعائية لعملهم الفنى الذين يخوضون به السباق الرمضانى المقبل، والذى تبين من خلال الأفيش أنهم خضعوا الأشهر الماضية لتمارين رياضية قاسية وصعبة داخل إحدى صالات الجيم للوصول لـ«فورمة معينة» من أجل الشخصيات الجديدة المقرر تقديمها، والتى أثارت اندهاش الجمهور، فمنهم من يظهر فى دور ملاكم وآخر مصارع رومانى إضافة إلى شخصية خارقة.

الفنان مصطفى شعبان، استفاد من نجاح تجربته الدرامية الماضية «أيوب» التى لاقت نجاحا كبيرا، والذى تحرر فيها من عباءة الرجل المزواج الذى يتخذ رخصة «تعدد الزيجات» منهجا فى حياته ليفعل ما يحلو له تحت راية الحلال، إذ يقدم شخصية «ملاكم» فى مسلسله «أبو جبل»، الذى يجمعه بـنجلاء بدر وعائشة بن أحمد، ودياب، ومحمود البزاوى، ومحمد على رزق. يشهد العمل التعاون الثانى بين مصطفى شعبان، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرج أحمد صالح، بعد النجاح الذى حققوه فى مسلسل «أيوب»، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

محمد إمام شخصية

خارقة فى «هوجان»

أما الفنان محمد إمام الذى كان يشارك جمهوره لحظة بلحظة منذ اقتحامه «الجيم» من خلال صور وفيديوهات لايف من تدريباته، فقد تبين أنه خضع لتمرينات رياضية قاسية من أجل تجسيد شخصيته فى مسلسل «هوجان»، والذى يلعب فيه دور «شخصية خارقة» يأكل الزجاج ويثنى العملات المعدنية بيده وفمه.

وقد لاقت الفيديوهات والصور التى كان يقوم محمد إمام بنشرها على حساباته الاجتماعية إعجاب الجمهور الذين أبدوا إعجابهم بالفورمة التى يظهر بها فى العمل الجديد، ومنهم من قرر محاكاته لعمل فورمة مشابهة لشخصية هوجان. ويشارك فى بطولة مسلسل «هوجان» إلى جانب محمد إمام، صلاح عبدالله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عبير صبرى، عمر محمد متولى، هاجر أحمد، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وكعادته، يحضر الفنان ياسر جلال، الذى نجح خلال الأعوام القليلة الماضية أن يحجز مقعدا له فى الموسم الرمضانى، مفاجأة لجمهوره، فهو

يرفض التكرار، إذ يظهر بدور مصارع رومانى يدعى «أدهم» فى مسلسله الجديد «لمس أكتاف»، فقد ظهر فى الأفيش بجسد رياضى مفتول العضلات. كما يظهر معه فى الإعلان الدعائى للمسلسل، اللاعب كرم جابر وهما يتنافسان على بطولة. يشارك فى بطولة مسلسل «لمس أكتاف» حنان مطاوع ومحمد عز ودنيا عبدالعزيز وفتحى عبدالوهاب، تأليف هانى سرحان ومن إخراج حسين المنباوى.

الغموض عنوان أفيشات

البطولات النسائية

يشهد الموسم الرمضانى المقبل عودة قوية للبطولة النسائية التى تنافس الرجال على نسب المشاهدة، فقد حمل الأفيش الذى يعبر عن طبيعة أعمالهن قدرا كبيرا من الغموض، ليترك العنان للجمهور فى استنتاج القصة التى يدور حولها العمل.

فقد طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى لمسلسل «حكايتى»، تصدرته النجمة ياسمين صبرى، وظهرت من خلاله وهى مرتدية فستانًا أحمر، ويعد هذا العمل أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما والمقرر أن تخوض به الماراثون المقبل.

مسلسل «حكايتى» تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة «سينرجى» ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين صبرى، وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ومها أبوعوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبدالناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبدالحكيم.

وقد تبين من خلال البوستر الدعائى لمسلسل الفنانة ياسمين عبدالعزيز الذى يحمل عنوان «لآخر نفس» عن تحررها من عباءة الكوميديا التى لطالما اشتهرت بها خلال الأعوام السابقة، حيثُ بدت فى الصورة حزينة، ما يؤكد أن المسلسل يسير فى اتجاه درامى بحت بعيدا عن الكوميديا.

يشارك فى بطولة مسلسل «لآخر نفس» أحمد صلاح حسنى وفتحى عبدالوهاب وأحمد العوضى وهاجر الشرنوبى وهند عبدالحليم وهبة عبدالغنى، وهو من تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج حسام على.

وكشف الأفيش الخاص لمسلسل «من أول نظرة» للفنانة دنيا سمير غانم، التى ستخوض به السباق الرمضانى المقبل، عن طبيعة العمل الذى تبين أنه ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تتضمن 3 قصص مختلفة، فكل عشر حلقات تقدم قصة مختلفة وشخصيات جديدة، وذلك بعد أن طرحت الشركة المنتجة ثلاثة أفيشات مختلفة للمسلسل، ظهرت فى الأفيش الأول بشعر أشقر، والثانى باللون الأسود، والثالث بشعر بنى طويل. والعمل من إخراج

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خالد الحلفاوى، وتأليف شريف نجيب وشارك المؤلف أيمن وتار فى تأليف أول عشر حلقات.

واستعانت الفنانة إيمى سمير غانم بملابس «باتمان» لتصدر أفيش مسلسلها الجديد «سوبر ميرو» مدون عليها «القوة فينا بس ربنا هادينا».

يشارك فى مسلسل «سوبر ميرو» مع إيمى، نجم مسرح مصر حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد وميار الغيطى ومحمد ثروت ويقوم بتأليفه أحمد محمدى، إخراج وليد الحلفاوى. وقد حمل الأفيش الدعائى لمسلسل «قمر هادى» للفنان هانى سلامة، غموضا كثيرا، حيث أظهر هانى بنظرات حادة مريبة ويحيطه الظلام من جميع الجوانب فى ظل وجود نور القمر، مما يدل على الإثارة والغموض.

المسلسل تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز، من إنتاج شركة سينرجى، وإشراف عام حسام شوقى.

أفيش البرنسيسة بيسة

على طريقة «عوكل»

كشفت الفنانة مى عز الدين عن أول بوستر لمسلسل «البرنسيسة بيسة» المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2019. وقد أثار الأفيش الأول للمسلسل اندهاش الجمهور، بسبب الملامح الغريبة التى بدت عليها مى عز الدين، التى تلعب شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل فى مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذى يعيش فى إيطاليا، والثانية الجدة، التى تعيش معها، وبشكل كوميدى تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة فى وضعها بدار مسنين.

وقد أعاد فكرة الأفيش لأذهان الجمهور قصة فيلم «عوكل» الذى جسد فيه الفنان محمد سعد شخصية الحفيد والجدة «أطاطا» بشكل كوميدى ساخر.

الزهر يلعب مع نجوم

الكوميديا فى الأفيش

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى الأول لمسلسل «طلقة حظ»، تصدره نجم «مسرح مصر» الفنان مصطفى خاطر.

ويظهر مصطفى خاطر، خلال أحداث المسلسل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، أخ وحيد لأربع بنات وهن «رانيا شاهين وهبة مجدى وميرنا نور الدين وألحان المهدى»، متزوج من الفنانة آيتن عامر، ويعيشوا فى منزل حماته والتى تجسده الفنانة إنعام سالوسة.

المسلسل من بطولة محمد أنور وآيتن عامر وإيمى سالم وهبة مجدى وحسنى شتا وميرنا نور الدين، ومن تأليف إيهاب بليبل ويتولى إخراجه أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجى لمالكها تامر مرسى. كشف أبطال مسلسل «فكرة بمليون جنيه» لنجم مسرح مصر على ربيع، عن «الأفيش» الرسمى الأول للمسلسل، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل. وظهر على ربيع منفردًا فى «الأفيش» يحمل فى يده حقيبة مليئة بمليون جنيه وبها كلابشات، وكأن الزهر لعب معه، مرتديًا نظارة طبية نظرًا لأحداث المسلسل التى تعتمد على الكوميديا والإثارة.

القهر يهيمن على أفيش

«السقا» و«رمضان»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «ولد الغلابة»، بوستراً دعائياً تصدره بطل العمل أحمد السقا، المقرر أن يظهر فيه بدور مدرس صعيدى غلبان لمادة التاريخ، يدرس للطلبة بمنتهى الضمير، نظرًا لإخلاصه للمهنة. تغلب على ملامحه طابع الشقاء والقهر.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولته محمد ممدوح تايسون، مى عمر، إنجى المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، وآخرون، إنتاج شركة المتحدين ميديا برودكشن «صباح إخوان»‎.

وطرح النجم محمد رمضان، البوستر الدعائى الرسمى لمسلسل «زلزال»، المقرر المنافسة به فى الموسم الرمضانى المقبل، حيث تصدره وظهر على الأفيش بشخصية بائع «غزل البنات»، كنوع من التشويق لجمهوره.

مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى وحسام داغر، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.