غدًا.. محمد علي رزق ضيف "نجوم إف إم"

يحل الفنان الشاب محمد علي رزق، غدا الخميس ضيفا على برنامج "عيش صباحك"، المذاع علي "نجوم إف.إم"، ويقدمه مروان قدرى، وزهرةرامى، من الساعه التاسعة وحتي العاشرة صباحًا.
ومن المنتظر أن يتحدث رزق عن الأعمال التي سيشارك
يذكر أن برنامج "عيش صباحك"، يذاع من الأحد الخميس، على إذاعة "نجوم إف.إم" ويقدمه زهرة رامى.
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