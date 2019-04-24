شاهد.. عمرو دياب يُحيى حفلًا غنائيًا بالجامعة البريطانية

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائى يوم الأحد المقبل الموافق 28 أبريل الجاري، داخل الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

ويقام الحفل لطلاب الجامعة فقط ولن يتم طرح تذاكر للجمهور العام، ومن المقرر أن يقدم الهضبة

خلال الحفل عددا من أغنياته، ومنها: "الليلة، وقمرين، وراجع، دا لو إتساب، ووياه، وهدد، ونور العين، ونغمة الحرمان، وأنت مغرور، وما بلاش نتكلم في الماضي،وخلينا لوحدينا، ويتعلموا، ويومنهم، ومش هضعف، ولو كان يرضيك، وكان طيب، وأيام وبنعيشها، ويهمك في إيه".

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وفي نفس السياق، يحيي عمرو دياب حفلا غنائيا يوم داخل جامعة الأهرام الكندية بمدينة الشيخ زايد، يوم 1 مايو المقبل لطلاب الجامعة فقط ولن يتم طرح تذاكر للجمهور العام.