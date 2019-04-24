بالصور.. نجوم "مملكة الغجر" يحتفلون بعيد ميلاد فيفي عبده

احتفل أبطال وصناع مسلسل "مملكة الغجر"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، مساء اليوم، بعيد ميلاد الفنانة فيفي عبده، بطلة العمل، أثناء مؤتمر صحفي خاص، مقام حاليًا بلوكيشن التصوير بإحدى فيلات شبرامنت.

وفاجأ الإعلامي محمد الغيطي، الحضور بإعلانه تحضير مفاجأة

خاصة، وبعدها أعلن احتفال فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة فيفي عبده.

ويتناول مسلسل "مملكة الغجر" حياة الغجر بشكل جديد، ويقدم لأول مرة على مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور.

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يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.