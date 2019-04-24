"مملكة الغجر" لـ حورية فرغلي وفيفي عبدة على 9 قنوات في رمضان

عقدت الشركة المنتجة لمسلسل"مملكة الغجر" ، بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل العمل، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، وشهد حضور: مؤلف العمل محمد الغيطي، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، ونجوم المسلسل: حورية فرغلي، سامح الصريطي، فيفي عبده،

سناء شافع، وعزة مجاهد.

وخلال المؤتمر تم الكشف عن القنوات العارضة للمسلسل في رمضان، وهي "النهار، أوربت، الظفرة، روتانا دراما، art، المحور، صدى البلد، أبوظبي، التليفزيون المصري"، وعدد من المواقع منها "وياك".

Advertisements

يذكر ان مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.