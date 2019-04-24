الارشيف / فن ومشاهير

سيرينا حورية البحر يومان بالجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض سيرينا حورية البحر تصميم واخراج سالى احمد والموسيقى للدكتور طارق مهران وذلك على مدار ليلتان متتاليتان فى الثامنة مساء الاحد ، الاثنين 28 ، 29 ابريل على مسرح الجمهورية .

يدور العرض فى اطار خيالى حول احدى حوريات البحر التى تحلم

بالتحول الى فتاة بشرية ويتحقق حلمها لتخوض تجربة جديدة وتكتشف مشاعر مختلفة ومتناقضة منها عاطفة الحب التى تحمل فى طياتها الكثير من الأفكار الجامحة والمتضاربة .

يشار ان فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
من نوعها في الوطن العربي ، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا ، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ، حصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الازرق عام 2015
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرينا حورية البحر يومان بالجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا