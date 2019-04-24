سيرينا حورية البحر يومان بالجمهورية

تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض سيرينا حورية البحر تصميم واخراج سالى احمد والموسيقى للدكتور طارق مهران وذلك على مدار ليلتان متتاليتان فى الثامنة مساء الاحد ، الاثنين 28 ، 29 ابريل على مسرح الجمهورية .

يدور العرض فى اطار خيالى حول احدى حوريات البحر التى تحلم

بالتحول الى فتاة بشرية ويتحقق حلمها لتخوض تجربة جديدة وتكتشف مشاعر مختلفة ومتناقضة منها عاطفة الحب التى تحمل فى طياتها الكثير من الأفكار الجامحة والمتضاربة .

يشار ان فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى

من نوعها في الوطن العربي ، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا ، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ، حصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الازرق عام 2015