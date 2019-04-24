سيرينا حورية البحر يومان بالجمهورية

تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض سيرينا حورية البحر تصميم واخراج سالى احمد والموسيقى للدكتور طارق مهران وذلك على مدار ليلتان متتاليتان فى الثامنة مساء الاحد ، الاثنين 28 ، 29 ابريل على مسرح الجمهورية .
يدور العرض فى اطار خيالى حول احدى حوريات البحر التى تحلمبالتحول الى فتاة بشرية ويتحقق حلمها لتخوض تجربة جديدة وتكتشف مشاعر مختلفة ومتناقضة منها عاطفة الحب التى تحمل فى طياتها الكثير من الأفكار الجامحة والمتضاربة .
يشار ان فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى
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